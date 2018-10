Quando sono partiti da Campobasso e Ripalimosani avevano già le idee chiare sul loro futuro lavorativo in Irlanda. Ma mai avrebbero immaginato che un giorno il presidente della Repubblica gli avrebbe conferito il titolo di Cavalieri dell’Ordine della Stella d’Italia, la seconda onorificenza civile dello Stato, per il loro impegno nella promozione del made in Italy.

Prestigioso riconoscimento per gli imprenditori molisani Maurizio Mastrangelo e Marco Giannantonio, fondatori della holding Flavour of Italy Group, che opera con successo nei settori dell’enogastronomia e del turismo in Irlanda, paese che li ospita da ormai 15 anni.

La cerimonia di consegna si è tenuta martedì all’ambasciata italiana Dublino. A premiare i due soci è stato l’ambasciatore Paolo Serpi il quale, nel leggere le motivazioni, ha sottolineato lo “straordinario impegno profuso nella promozione in Irlanda della cultura enogastronomica del nostro Paese e del turismo irlandese verso l’Italia”.

Mastrangelo e Giannantonio sono i titolari di due bellissimi ristoranti in Irlanda frequentanti anche da politici e sportivi. Il loro raggio d’azione, però, è ben più ampio: il gruppo, infatti, commercializza anche specialità italiane, promuove la nostra cucina (sono fondatori di una scuola) e organizza viaggi per irlandesi in Italia alla ricerca di itinerari legati alla cultura e al gusto. Con costanza, poi, si sono dedicati alla formazione aprendo le porte di Flavour of Italy a decine di ragazzi italiani che hanno potuto partecipare a progetti di alternanza scuola-lavoro nella capitale irlandese. I due, inoltre, sono gli autori di un libro che ha riscosso grande successo in Irlanda, “Our Italy”, una guida gastro-turistica che racconta il nostro Paese attraverso 12 itinerari enogastronomici, in un viaggio tra bellezze artistiche, prodotti tipici e ricette che tutto il mondo ci invidia.

Consegnando la Stella d’Italia il capo dello Stato ha motivato scrivendo che “il gruppo Flavour of Italy svolge un’azione di grande rilievo nella promozione della cultura eno-gastronomica italiana in Irlanda, con ampie ricadute nel nostro Paese… e opera nella promozione del turismo eno-gastronomico in Italia, con particolare attenzione alle realtà meno note”.

Grande è stata l’emozione all’ambasciata italiana dove è stata conferita l’onoreficenza: la Stella d’Italia, infatti, rappresenta un particolare attestato in favore di tutti coloro che, italiani all’estero o stranieri, hanno acquisito particolari benemerenze nella promozione dei rapporti di amicizia e collaborazione tra l’Italia e gli altri Paesi e nella promozione dei legami con l’Italia.

“Ricevere questa onorificenza dal presidente della Repubblica italiana è un attestato di stima verso il nostro lavoro e ci ripaga dei sacrifici fatti negli ultimi anni. Un premio che ci riempie d’orgoglio e ci spinge a continuare ancora su questa strada”, ha commentato Maurizio Mastrangelo.

Gli fa eco Marco Giannantonio, che aggiunge: “Questa onorificenza è anche un premio per tutte le aziende italiane che hanno creduto nel nostro progetto di promozione dell’Italia, dei suoi prodotti e della sua cultura dell’ospitalità nonché nella nostra capacità di trasmettere nella maniera più autentica possibile questi valori”.