Slitta l’inaugurazione dell’anno accademico all’Unimol: Luigi Di Maio arriva sabato 20 ottobre

Il vicepremier Luigi Di Maio sarà a Campobasso il 20 ottobre per l’inaugurazione dell’anno accademico. La cerimonia, inizialmente annunciata per mercoledì 10, è stata posticipata a causa della sopraggiunta indisponibilità del ministro del Lavoro del Movimento 5 Stelle.

Di Maio sarà nel capoluogo alle 10 e 30 anche se il programma della visita non è stato ancora ufficializzato e non è escluso che il vicepremier possa far visita anche ad altri comuni della regione dopo la cerimonia accademica all’Unimol.