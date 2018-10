Una delle preoccupazioni maggiori per i genitori riguarda la sicurezza dei propri figli, soprattutto quando non sono sotto l’occhio vigile di mamma e papà. È per rispondere a questa esigenza che nascono i presidi dei Carabinieri circoscritti nelle operazioni ‘Scuole sicure’.

I militari della compagnia termolese, da sempre impegnati alla salvaguardia ed alla protezione dei cittadini, sotto il coordinamento del Comando Provinciale di Campobasso hanno messo a segno l’ennesimo successo, vigilando attentamente l’ingresso e l’uscita degli studenti dell’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato di Montenero di Bisaccia.

Con le gazzelle parcheggiate fuori dai cancelli e con la loro uniforme segno di fiducia e sicurezza, gli uomini del 112 hanno garantito una cornice protetta agli alunni che si apprestavano ad entrare ed uscire dalle lezioni, al corpo docente impegnato nell’educazione ed ai genitori in fervida attesa dei propri figli.

Ad essere interessati dal servizio di vigilanza sono stati tutti gli istituti del comprensorio di Montenero che, nella mattinata di martedì 16 ottobre, sono finiti sotto l’occhio vigile dei Carabinieri di Termoli. I servizi, pianificati e coordinati, sono di carattere prevalentemente preventivo e sono finalizzati a scongiurare il verificarsi di eventi delittuosi che possono mettere a rischio l’incolumità dei ragazzi e dei docenti.