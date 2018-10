Si scrive ottobre si legge estate: sulla costa caldo, spiaggia e tornei di beach tennis

L’estate è finita per molti, ma non per tutti. L’autunno ha fatto il suo ingresso trionfale da ormai qualche settimana anche se a farla da padrone, più del classico fresco tipico di questa stagione, è il caldo.

Non si può di certo definire autunno un periodo che continua a dispensare temperature che superano i 22° con il sole che riscalda la terra fin dal mattino. Nonostante le ore di luce naturale si siano decisamente accorciate, il suo calore non accenna a diminuire.

La giornata soleggiata di sabato 13 ottobre non ha fatto eccezione, regalando temperature miti. Non è più tempo di vacanza, ma c’è chi non riesce a rinunciare alle ultime tintarelle ed gli ultimi tuffi in mare. E c’è anche chi è sceso in spiaggia a giocare a beach tennis.

Armati di palline, racchettoni, e tanta voglia di sport, diversi giovani si sono incontrati nel lembo di sabbia che costeggia Piè di Castello dando vita ad un torneo amatoriale dal sapore estivo. Riflessi pronti, velocità ed equilibrio dei giocatori hanno incantato i tanti amanti del mare scesi sulla battigia per ammirare quei fisici scolpiti darsi battaglia a suon di racchettate e rovesci.