Si scontrano sulla statale 645: erano entrambi ubriachi

Erano entrambi ubriachi i due automobilisti che nello scorso fine settimana sono rimasti coinvolti in un incidente che non ha causato vittime ma solo danni ai mezzi. Il sinistro si è verificato sulla statale 645 in territorio di Sant’Elia a Pianisi: i carabinieri erano intervenuti per i rilievi e anche per accertare l’eventuale ubriachezza. L’etilometro ha mostrato che il 26enne aveva un tasso alcolemico sanzionabile amministrativamente mentre il 47enne – anche lui del posto – che viaggiava sull’altro veicolo era ubriaco al punto da beccarsi una denuncia per guida in stato di ebbrezza alcolica.