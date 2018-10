Sfilata di Rouge al Meridiano con 15 modelle “della porta accanto”

Chi lo dice che per indossare bene un abito si debba essere per forza altissime e magrissime? Dimenticate le passerelle (scontate) delle griffes, archiviate le superdonne da rivista e televisione.

A Termoli Annamaria Alfieri, storica artista dei capelli la cui ultima scommessa è puntare sull’abbigliamento femminile di qualità, lancia un evento speciale. Una sfilata di moda per mostrare la bellezza, l’eleganza e l’assoluta vestibilità della collezione autunno-inverno disponibile nella boutique Rouge di Corso Vittorio Emanuele III.

Una sfilata affidata a 15 modelle che hanno la particolarità di essere donne “normali” e quindi uniche nella loro bellezza. Ragazze e signore della porta accanto, accomunate dal fatto di non essere professionista e di saper rendere, proprio per questa ragione, la vera essenza di un vero outfit. Quasi un gioco, divertente ma anche coraggioso, per promuovere con una formula originale marchi alternativi rispetto alle griffes più conosciute, che incontrano il gusto di donne determinate a seguire uno stile molto personalizzato, come Maliparmi, Ottodame, Rame, Tadashi, Semicouture, Il The delle 5, Gazel, Dou Dou, Merci, Neirami e altri. Appuntamento da non perdere quindi domenica 28 ottobre alle ore 17 all’hotel Meridiano sul lungomare Colombo. La serata si concluderà con un buffet di dolci e bollicine.