Sfida alla Virtus Porto San Giorgio, trasferta nelle Marche per l’Airino

Prima e si spera non unica trasferta marchigiana della stagione per l’Italiangas Airino Termoli domani sera 20 ottobre a Porto San Giorgio. La formazione allenata da Massimo Di Lembo sarà ospite nella terza giornata di andata della stagione regolare della serie C Silver della Virtus Porto San Giorgio, unica formazione marchigiana del raggruppamento, sebbene i probabili playoff potrebbero presentare altre avversarie di quella regione per l’Airino.

Curiosamente, Airino e Porto San Giorgio sono le uniche non abruzzesi del girone. Sfida inedita quindi per l’Intaliangas contro un avversario reduce da due sconfitte nei primi due turni del campionato. Al contrario, il quintetto termolese ha cominciato bene, incamerando due successi senza avere ancora mai giocato davanti al pubblico del PalaSabetta.

Che avversario attendersi? Secondo quanto si legge sul sito dell’Airino, la Virtus è “formata da tanti ragazzi del posto annate 2000, 2001, 2002 e ha i suoi punti di forza nel pivot classe ’83 Antonini e nei nomi di Tizi e Mancinelli. Per i termolesi una chance da non fallire per rimanere fra le migliori squadre del torneo.