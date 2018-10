Il Comune di Termoli cerca un massimo di tre soggetti erogatori di servizi per la prima infanzia per la costituzione delle ‘Sezioni Primavera’. Si tratta di un importante supporto per i genitori che hanno esigenza di lasciare i propri figli in un luogo sicuro e fornito del miglior supporto socio-educativo possibile e che, al contempo, vuole agevolare le donne a reinserirsi nel mercato del lavoro.

È per rispondere a queste necessità che nasce l’avviso del Comune di Termoli, rivolto a scuole pubbliche o soggetti privati che intendono mettere a disposizione le attività didattiche per soggetti nella fascia di età compresa tra i 24 ed i 36 mesi. Per partecipare al bando è necessario registrare la propria candidatura sul sito entro e non oltre il 15 ottobre 2018.

Il servizio si avvale dei fondi Por Molise (Programmi operativi sociali) messi a disposizione delle regioni per finanziare progetti di sviluppo sul territorio e co-finanziato attraverso due fondi strutturali: il Fesr (fondo europeo di sviluppo regionale) che finanzia la realizzazione di infrastrutture ed il Fse (fondo sociale europeo) che aiuta l’inserimento lavorativo dei disoccupati.