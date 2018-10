Serie D, Agnone affonda a Francavilla. Derby, percorsi separati per le due tifoserie

Anticipo amaro per l’Olympia Agnonese che nel pomeriggio di oggi, 20 ottobre, ha perso 3 a 1 a Francavilla.

Al Valle Anzuca padroni di casa in vantaggio al 23’ con Palumbo, poi al 44′ il raddoppio di Cruz. Gli altomolisani riducono le distanze al 56’ con Antonelli, ma al 95’ il Francavilla fissa il risultato sul 3- 1 con De Costanzo che trasforma un calcio di rigore assegnato dall’arbitro dopo l’atterramento dello stesso giocatore giallorosso.

La formazione guidata da mister Antonio Foglia Manzillo, subentrato dopo l’esonero di Mecomonaco, resta impantanata nelle zona più basse della classifica.

Ora occhi del calcio molisano puntati sullo stadio ‘Lancellotta’ di contrada Le Piane che domani pomeriggio – 21 ottobre – ospiterà il derby tra Isernia e Campobasso. Una partita molto attesa: per l’occasione la società pentra ha organizzato la giornata biancocelestre.

Nel capoluogo di regione i 250 biglietti messi a disposizione dal club su indicazione della Prefettura sono andati esauriti nel giro di poche ore.

Inoltre il Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica ha individuato percorsi separati dedicati alle due tifoserie: i tifosi locali potranno recarsi allo stadio percorrendo la strada comunale “Sorgenti San Martino”, che costeggia la piscina comunale, o via dei Sanniti/viale Aquilonia, mentre i tifosi campobassani potranno raggiungere lo stadio percorrendo via Corpo Italiano di Liberazione dalla rotonda del Centro Commerciale “In Piazza”, fino al parcheggio del settore ospiti.

“Si tratta di misure organizzative per gestire al meglio la viabilità e la fluidità del traffico veicolare da e per lo stadio”, fanno sapere dalla Questura pentra.

“La Polizia confida nella correttezza di tutti quanti vorranno assistere alla partita all’insegna del divertimento e dell’ospitalità. Il calcio è anche condivisione e i tifosi devono sostenere la propria squadra nei limiti della correttezza e della legalità”.