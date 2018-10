Scuola, tutti gli studenti nel plesso scolastico del Professionale. “Una soluzione condivisa”

Dopo le proteste e gli scioperi finalmente è stata trovata una soluzione definitiva per gli istituti scolastici di Campomarino: elementari, medie e gli studenti del professionale saranno all’interno dello stesso plesso scolastico, quello di via Cuoco sede dell’istituto Professionale. “Avranno tre ambienti diversi, tre entrate diverse – spiega l’Assessore comunale Anna Saracino – non avranno modo di entrare in contatto così come da più parti è stato richiesto e auspicato”. In questi giorni i lavori di adeguamento all’interno del plesso scolastico sono in corso.

Tutto nasce all’indomani del terremoto di ferragosto e alla seguente ordinanza di sgombero degli uffici comunali. La prima idea partorita dall’amministrazione comunale fu quella di trasferire i propri uffici nel plesso scolastico che ospita le scuole elementari in via Favorita con il conseguente spostamento di questi nella sede scolastica dell’Istituto professionale con quest’ultimi trasferiti a Larino. Soluzione non gradita e non voluta dai 35 studenti del Professionale, dalla Dirigente scolastica e dal Presidente della Provincia di Campobasso, Antonio Battista, che bloccò tutta l’operazione invitando l’Amministrazione comunale a trovare altre soluzioni.

La soluzione è arrivata qualche giorno addietro quando, nella Casa comunale, c’è stato il tavolo di confronto al quale hanno partecipato i rappresentanti delle varie Istituzioni interessate: il Provveditore agli Studi di Campobasso, il Vicepresidente della Provincia di Campobasso, la Vicepreside dell’IPSSCT di Campomarino, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Campomarino, il Sindaco e l’amministrazione comunale con la presenza di un tecnico comunale ed uno provinciale.

L’incontro, si è concluso con un accordo tra le parti impiantato sulla collaborazione tra istituzioni: tutte la comunità scolastica di Campomarino saranno raggruppate in un solo plesso scolastico, quello di via Cuoco. “Compito dell’amministrazione comunale e dei tecnici – spiega la Saracino – sarà mettere a disposizione della scuola un numero di locali sufficienti al normale svolgimento delle attività”.

Non ci sarà nessuna interferenza o “stop sull’attività didattica” evidenzia l’Assessore. In queste ore sono in corso i lavori di adeguamento del plesso scolastico di via Cuoco che avrà: “tre entrate e ambienti diversi – continua la Saracino – così da non far venire in contatto i ragazzi più grandi con quelli più piccoli”. Inoltre sarà ristrutturato anche: “l’auditorium della scuola per permettere agli studenti del professionale – che hanno un indirizzo musicale – di esibirsi”. Auditorium che verrà munito “di riscaldamenti per poter essere regolarmente utilizzato anche nelle giornate più fredde”.

Alla luce dell’accordo tra i vari Enti competenti a breve “sarà organizzato un incontro con tutti i genitori per illustrare le caratteristiche e le modalità del trasferimento dei bambini dal plesso di Via Favorita al plesso di Via Cuoco”.