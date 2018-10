Campochiaro

Scontro frontale auto-cavallo sulla Statale 17: l’animale è morto. Indagini sullo strano incidente

Non c'è stato nulla da fare per l'equino morto sul colpo dopo il violento impatto con una vecchia Mercedes. I carabinieri stanno cercando di capire a chi appartenesse il cavallo che vagava in piena notte sulla statale 17