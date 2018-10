Scappa alla vista della Volante: nigeriano preso con la droga in pieno centro

Quando ha visto la pattuglia della Squadra Volanti, ha provato a scappare. Con sè infatti aveva droga pronta per essere ceduta a qualche tossicodipendente di Campobasso.

La Polizia ha inseguito e poi ha fermato il nigeriano, ospite di un centro di accoglienza che si trova a contrada Tappino. E’ avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 19 ottobre, quando lo straniero si trovava in via Cavour e dunque in pieno centro città.

Dopo un po’ di trambusto e un pizzico di comprensibile sorpresa tra i passanti che si trovavano in quel momento nella zona, i poliziotti hanno inseguito il nigeriano che aveva tentato di dileguarsi. Insospettiti dal suo atteggiamento, lo hanno perquisito. Il ragazzo aveva addosso 7 grammi di sostanze stupefacenti, secondo quanto riferito da fonti interne della Polizia.

Il pusher è stato identificato e poi denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.