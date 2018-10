San Francesco, Battista: “Restiamo umili facendo sempre del bene, questo è il suo insegnamento”

In occasione della festa di San Francesco, il sindaco di Campobasso ha voluto inviare un messaggio che qui gli pubblichiamo:

“Buonasera a tutti, a questa grande comunità che, numerosa, partecipa alle celebrazioni in onore di San Francesco, patrono d’Italia. Santo che veglia anche sulla nostra città insieme a San Pio che Campobasso venera con profonda devozione e in onore del quale il nostro Comune a maggio ha donato l’olio per la lampada votiva della chiesa del convento di Pietrelcina, paese che gli ha dato i natali.

Colgo l’occasione, e lo faccio davanti a tutti i fedeli, per ringraziare il parroco della chiesa del Sacro Cuore Fra Luigi Pio Maria Chiarolanza che tanto ha fatto e tanto sta facendo per Campobasso. Insieme a lui ringrazio tutti i docenti dell’Istituto di Studi Filosofici e tutti i frati che nella loro semplicità riescono a costruire, attraverso un lavoro continuo e una profonda dedizione per gli altri quel rapporto fatto di stima e di fiducia. Rapporto che si rinnova e che si moltiplica diventando un sentimento vero che traspare anche da gesti concreti, dal senso di appartenenza che la comunità sente verso questa parrocchia, verso questa chiesa che fa parte della nostra storia e della nostra tradizione. Un rapporto sincero dove ognuno si sente ed è protagonista, dove si percepiscono in modo netto i sentimenti di collaborazione e accoglienza che in questo quartiere sono diventati valori, progetti concreti. Che sono diventati vita. Vita che scorre e che si respira in ogni angolo di questo quartiere dove la chiesa del Sacro Cuore resta uno dei maggiori centri di aggregazione, di socialità e pilastro a cui appoggiarsi in momenti di difficoltà, a cui chiedere sostegno quando le certezze vacillano o quando la vita ci mette davanti a prove non sempre facili da superare.

Ma la fede dei frati, le loro parole, i loro sorrisi benevoli, diventano per noi sostegno, incoraggiamento e forza per andare avanti, per superare ostacoli che all’apparenza sembrano insormontabili. Una comunità di frati capace di farci sentire una grande famiglia dove non è mai mancato lo spirito di comunione fraterna e dove c’è sempre una mano tesa verso i più deboli, verso chi soffre o chi è solo, verso gli anziani, verso gli ultimi. Una devozione verso il prossimo, che va oltre l’umana cristianità, che incarna il messaggio di San Francesco e del Santo Padre in un mondo che corre e che trascura l’umana sofferenza. Frammenti di quotidianità che trasformano una società in una grande società e una Chiesa in una grande Chiesa. Una Chiesa pronta ad aprire le braccia e a seguire l’esempio di chi, come San Francesco e San Pio, hanno donato se stessi agli altri, sapendo guardare lontano, sfidando le regole dei loro tempi, rischiando la vita pur di raggiungere un obiettivo così alto che li ha portati alla santità. Un percorso che anche noi dobbiamo tentare di fare, seguendo i loro insegnamenti, cercando di imitare i loro esempi, restando umili, facendo del bene e del nostro meglio e tenendo sempre accesa quella fiaccola che illumina i nostri cuori e le nostre vite, una fiaccola che non dobbiamo permettere a nessuno di spegnere, ma che anzi dobbiamo alimentare affinché la nostra luce possa aiutarci a imboccare la strada giusta per diventare persone migliori. Viva San Francesco e viva San Pio.