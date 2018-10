Rugby, gli Hammers cercano rinforzi in vista dei campionati

Gli Hammers cercano rinforzi. In attesa del debutto casalingo contro i Dragoni Sanniti, previsto per l’under 16 degli Hammers Rugby Campobasso domenica prossima 14 ottobre, i giovani martelli rossoblù nel primo turno di campionato della loro categoria hanno riposato come da calendario ufficiale. Nel girone A il IV Circolo Benevento si è imposto sulla franchigia salernitana dei Normanni per 47 a 5.

Nel girone B risultati positivi quasi in fotocopia per le napoletane: la Partenope supera l’Amatori Torre del Greco, con un perentorio 36 a 10, mentre il Napoli Afragola vince davanti al pubblico amico il derby cittadino con lo Scampia con il punteggio di 36 a 7.

Intanto prosegue la campagna di reclutamento degli Hammers un po’ per tutte le categorie, ma ora quella su cui si sta spingendo maggiormente è proprio quella degli under 16. Per tutti i ragazzi nati dal 2003 al 2004, quindi, l’appuntamento è il martedì e il giovedì dalle ore 17:00 alle ore 18:30 presso il Vecchio Romagnoli. Per chiedere informazioni dettagliate in proposito c’è anche la possibilità di chiamare al 3331544837.