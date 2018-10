Rugby, Hammers U16 sconfitti 5-60 dalla IVPC Benevento

Gli Hammers under 16 sono stati sconfitti nettamente nella gara casalinga di domenica scorsa che li ha visti contrapposti alla blasonata IVPC Benevento, formazione storica della città delle streghe e tra le più organizzate del centro-sud Italia per quel che riguarda il settore giovanile.

I giovani “martelli” campobassani guidati in panchina da coach Fatica hanno perso 5-60 contro i campani già reduci da una vittoria larga sul campo dei Normanni ottenuta sette giorni prima e capaci di ripetersi sul terreno dell’ex Romagnoli.

Un torneo, quello under 16, che entra nel vivo mettendo così in archivio la terza giornata. La superiorità dei beneventani contro i campobassani non è mai stata in discussione ma la tenacia dei ragazzi rossoblu e la determinazione con la quale hanno giocato fino all’ultimo secondo alla ricerca di quella meta della bandiera che poi è arrivata proprio allo scadere con Di Giglio, hanno inorgoglito dirigenti e pubblico intervenuto ancora una volta in modo copioso per assistere allo spettacolo del rugby in città.

Da questa voglia di non abbassare la testa davanti alle difficoltà e di dimostrare comunque contro tutti quanto si vale, riparte la settimana degli Hammers sia per quanto riguarda gli under 16 che domenica prossima avranno un’altra difficile partita a Benevento, questa volta contro il IV Circolo, sia per la prima squadra, quei seniores impegnati nel campionato di serie C2 che domenica prossima, sul terreno dell’ex Romagnoli, ospiteranno i Draghi Telese.

Questi i risultati del Campionato Under 16:

HAMMERS CAMPOBASSO – IVPC BENEVENTO = 5 – 60 (1-10)

DRAGONI SANNITI – IV CIRCOLO BENEVENTO = sospesa

PARTENOPE – CFC POZZUOLI = 82 – 0 (14-0)

AMATORI TORRE DEL GRECO – NAPOLI AFRAGOLA = 0 – 29 (0-5)