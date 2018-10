Rubato un Doblò per trasporto disabili. Condanna e ricerche social per ritrovarlo

Un’azione condannata alla unanimità dai termolesi sul mondo social quella che risale a ieri sera, quando in zona Bingo a Termoli è stato rubato il Doblò di Fabrizio, in arte dJ Bubu, un mezzo attrezzato per il trasporto della sua carrozzina e dei disabili. Il furto è accaduto nel tardo pomeriggio di domenica 21 ottobre, nelle vicinanze del parcheggio del Bingo di Termoli. Il Doblò grigio era attrezzato per trasportare i disabili ed è una perdita importante sia per Fabrizio che per i tanti ragazzi che ne usufruivano.

Raffica di sconcerto, commenti amareggiati e anche molto arrabbiati su facebook, dove è partita una ricerca del mezzo scomparso improvvisamente, del quale è stata pubblicata la targa, nella speranza di rintracciarlo prima che possa arrivare troppo lontano. Un tentativo che purtroppo finora non ha portato a effetti positivi. Intanto c’è già chi sta pensando di organizzare una raccolta fondi per l’acquisto di un nuovo veicolo. “È un gesto infame, vergognoso e dobbiamo fare qualcosa”.