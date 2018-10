Rotatoria per Bagnoli, via il semaforo ma restano divieto di sorpasso e limite di velocità a 50 all’ora

Non si potrà superare la velocità di 50 km orari sulla provinciale 41 e resta anche il divieto di sorpasso sul tratto a ridosso del dissesto localizzato a circa 500 m dalla rotatoria per Bagnoli, verso il bivio di Pietracupa, in direzione Trivento. Contestualmente la Provincia di Campobasso, che ha emesso l’ordinanza numero 45 del 24 ottobre scorso, ha anche revocato la precedente ordinanza (numero 11 del 20 aprile 2018) con la quale era stato disposto il transito con senso unico alternato gestito da impianto semaforico sulla strada in questione.

A seguito di un recente sopralluogo la prima ordinanza è stata revocata perché “in seguito agli interventi manutentivi effettuati non sussistono più le ragioni per le quali era stato disposto il transito con senso unico alternato e l’impianto semaforico”.