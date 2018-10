Rotary, visita del governatore Gabrio Filonzi nei 50 anni di fondazione del club termolese

Domani, sabato 13 ottobre, il Governatore del distretto 2090 del Rotary International, Gabrio Filonzi, sarà in visita al club di Termoli. Il medico odontoiatra 71enne di Jesi arriverà in città a pochi mesi dalla sua entrata in carica e incontrerà i soci del Rotary Club di Termoli, attualmente presieduto da Rossella Travaglini. L’anno sociale 2018-2019 rappresenta un anno di prestigio per un importante traguardo, quello dei 50 anni dalla fondazione del Rotary Club di Termoli.

L’evento rappresenta uno dei cardini dell’anno sociale 2018-2019, vero e proprio momento di confronto tra la realtà rotaryana adriatica e il vertice distrettuale che comprende oltre al Molise, anche Abruzzo, Marche e Umbria.

Un appuntamento reso ancor più significativo dal prossimo passaggio di consegne, che nel giugno 2019 vedrà un socio del club di Termoli, Basilio Ciucci, prendere il testimone come Governatore dallo stesso Filonzi.

Il programma prevede nella tarda mattinata una visita al borgo antico e a partire dalle 16.30 l’incontro con direttivo, presidenti di commissione del club e rappresentanze di Rotaract ed Interact guidati rispettivamente da Raffaella Mastantuoni e Fabrizio Pannunzio.