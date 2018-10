Era il 17 ottobre 1968 quando con un atto costitutivo dei primi 23 soci nasceva a Termoli il Rotary Club della città adriatica grazie all’impegno dell’avvocato Franco Cianci, primo presidente e poi anche governatore del Distretto 2090. Ieri sera, sabato 13 ottobre, cinquant’anni dopo il club ha celebrato l’importante traguardo in occasione anche della visita del Governatore del Distretto 2090, a cui il club appartiene con il resto del Molise, l’Abruzzo, le Marche e l’Umbria, il dottor Gabrio Filonzi.

Il rappresentante marchigiano eletto per il 2018-2019 ha visitato in mattinata la città adriatica, “che ho apprezzato tantissimo – ha rivelato – è bellissima“, in compagnia della moglie Patrizia e ha poi incontrato nel pomeriggio il direttivo del Club per un confronto in fatto di impegni, service, programmi e progetti futuri e nuovi obiettivi da raggiungere nel corso dell’anno con alla guida la presidente Rossella Travaglini.

In serata poi la conviviale per celebrare anche il compleanno del Club alla presenza di diversi rappresentanti dei club molisani e del sindaco della città adriatica Angelo Sbrocca, insieme al Governatore incoming per il Distretto 2090 Basilio Ciucci. “Sono giovane – ha esordito la presidentessa Travaglini nell’accogliere gli ospiti a inizio serata – e per questo ho chiesto di ricordare i primi cinquant’anni del club a chi è socio storico, ma conosco la vita rotariana da anni e attraverso una serie di riviste e di bollettini consegnati negli anni passati ai soci e concessi grazie a Peppino Sciarretta, ho potuto leggere e ritrovare tra quelle righe la convivialità e il vissuto amichevole che si ritrova ancora oggi, a cinquant’anni di distanza”.

A raccontare la vita iniziale del club sono stati Giovanni Norante e Antonio Mucciaccio, impegnati da anni nelle varie e numerose iniziative del club, tra cui la gara di Greco antico. “Abbiamo fatto tanto – ha affermato Norante – e tanto ancora faremo anche grazie all’aiuto dei giovani, che sono il futuro”.

La parola è poi passata al Governatore Gabrio Filonzi. “Devo rivelarvi che nella mia agenda alla giornata di oggi ho scritto vacanza a Termoli perchè è stato piacevolissimo essere qui e ammirare la vostra città – ha rivelato – voglio parlarvi di ciò che siamo nel Rotary: ingranaggi, dobbiamo e dovete sollecitare tutti a fare bene e fare in modo di stare bene insieme. Non bisogna essere primi per essere leader, bisogna invece aiutare gli altri a migliorare. E concludo con il motto che ci contraddistingue quest’anno: siate di ispirazione“.

Prima l’ingresso di un nuovo socie e poi lo scambio dei doni e il taglio della torta hanno concluso i festeggiamenti del cinquantennale della fondazione.