Ripartono i corsi dell’Università delle Tre Età, al via le iscrizioni aperte a tutti

Stanno per ripartire i corsi dell’Unitre, l’Università delle Tre Età, a Termoli. I corsi attivati per l’anno 2018/2019, che si terranno nei locali della scuola media Schweitzer in viale Trieste, vanno dall’inglese alla storia dell’arte, dalla letteratura italiana alla storia di Termoli con visite sul territorio, dalla psicoanalisi e la psichiatria alla musica e alla storia del cinema, solo per citarne alcuni. In più ci saranno i laboratori come quelli di informatica, fotografia, disegno e pittura o, ancora, scultura in argilla. Una vasta proposta aperta a chiunque volesse iscriversi. La quota associativa è pari a 50 euro per un unico corso, a 70 euro per due corsi e a 80 euro per frequentare tre o più corsi.

I termini per le iscrizioni vanno dal 15 ottobre al 26 ottobre, basterà recarsi nella Scuola media Schweitzer (ingresso da viale Trieste), ogni giorno – escluso il sabato – dalle 17 alle 19. Si specifica che sarà possibile iscriversi anche a corsi iniziati. Le date di inizio non sono state ancora definite.

“I locali sono stati messi a disposizione dall’Amministrazione comunale di Termoli che, anche per quest’anno, ha rinnovato la propria disponibilità per queste iniziative culturali che vedono tantissimi cittadini di tutte le età partecipare”, spiegano dall’Unitre.

Le Università delle tre età sono nate nel 1975 a Torino e, dal Piemonte, mano a mano si sono sviluppate nelle altre regioni. Oggi sono 268 le sedi operanti su tutto il territorio nazionale. La sede termolese fu fondata nel 1998 grazie all’opera del compianto professore Michele De Gregorio, promotore e realizzatore della stessa che ad essa dedicò con tenacia gli ultimi dieci anni della sua operosa vita.

“L’Unitre è una organizzazione onlus, senza fini di lucro, con docenti che prestano la loro opera volontariamente e gratuitamente e che quanto versato dagli iscritti viene utilizzato per coprire le spese (uso locali, pulizia, assicurazioni, materiale didattico, ecc.) ed organizzare manifestazioni culturali aperte a tutta la cittadinanza”.

Il direttore dei corsi è l’architetto Maria Luciani.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito.