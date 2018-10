Rincari servizi scuolabus e mensa scolastica, costi cofinanziati con la rinuncia dell’indennità di carica

L’adeguamento delle tariffe per i servizi mensa e trasporto scolastico saranno in parte: “cofinanziati dagli stessi Amministratori Comunali con circa 3mila euro rinvenienti dal fondo costituito con la rinuncia all’indennità di funzione di Sindaco, Vice Sindaco, Assessore e Consiglieri”. L’Amministrazione comunale di Portocannone, a seguito dell’incontro avuto con i rappresentanti del Sindacato Operai Autorganizzati (SOA), precisa anche che: “gli aumenti sono stati calcolati tenendo conto delle diverse fasce di reddito”.

A seguito del Consiglio comunale del 27 settembre scorso, dove fu votata a maggioranza (assente il gruppo di minoranza) la nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato in cui venivano comunicati gli adeguamenti economici in merito al costo delle tariffe per i servizi mensa e trasposto scolastico, il Soa chiese a gran voce un incontro con il primo cittadino, Giuseppe Caporicci, per scongiurare aumenti e tagli indiscriminati. Gli stessi sindacalisti, al termine dell’incontro tenutosi la scorsa settimana, si ritennero soddisfatti delle decisioni e del percorso intrapreso dall’Amministrazione comunale.

“Gli adeguamenti di cui trattasi, divenuti purtroppo inevitabili a causa della situazione dei gravi problemi di bilancio (il comune di Portocannone è in una situazione di dissesto finanziario a causa del debito di oltre 5 milioni di euro lasciato in eredità dalla gestione amministrativa targata Luigi Mascio) – dichiarano dalla casa Comunale – sono stati calcolati allo stretto necessario oltre che configurati in misura del tutto progressiva a seconda delle fasce di reddito degli utenti”.

Un modus operandi che guarda alla salvaguardia delle “fasce sociali economicamente più deboli che, nonostante il dissesto, vedranno applicarsi tariffe addirittura più basse rispetto a quelle praticate in alcuni comuni limitrofi che non hanno certo le problematiche finanziarie di Portocannone”. Inoltre si è provveduto ad: “aumentare il livello delle detrazioni a favore delle famiglie in caso di due o più bambini che usufruiscano del medesimo servizio, ciò sempre al fine di contenere l’incidenza degli aumenti per l’utenza”.

Infine, l’Amministrazione comunale ringrazia il Soa: “per l’attenzione riservata alle tematiche sociali della nostra comunità, ritenendo il confronto con tutte le componenti sociali del nostro territorio, una continua occasione di crescita”.