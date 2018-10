Restrizioni per il derby Isernia-Campobasso: solo 250 biglietti ai tifosi rossoblù

Il clima da derby è già acceso: i due capoluoghi molisani stanno scaldando i motori in vista del match tra Isernia e Campobasso.

Tuttavia, ci saranno alcune limitazioni per i tifosi che seguiranno la partita in programma domenica 21 ottobre allo stadio ‘Lancellotta’ di contrada Le Piane. Per motivi di sicurezza, restrizioni sono state stabilite dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che si è svolto oggi 18 ottobre, in conformità con le disposizioni dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.

Innanzitutto per i tifosi campobassani ci saranno a disposizione soltanto 250 tagliandi acquistabili nelle ricevitorie già individuate dalle società sportive. Nel caso del capoluogo molisano parliamo del Bar dello Sport Crigiu di via Ugo Petrella, delle Agenzie Intralot di via G. Carducci e di via XXV Aprile dell’Antica Tabaccheria Tizzano di piazza Gabriele Pepe. Il prezzo del biglietto sarà di 10 euro (più 1 euro per diritti di prevendita). In totale, dunque si pagherà 11 euro. Riduzioni sono state previste per le donne, under 18 e over 65 (6 euro, 5 per il biglietto e 1 euro per i diritti di prevendita).

Inoltre sempre secondo le decisioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, chi acquisterà il biglietto dovrà esibire un documento di identità. Ci sono pure delle limitazioni temporali per i supporters rossoblù: potranno comprare il ticket fino alle ore 19 del giorno antecedente la gara, quindi fino a sabato 20 novembre.

Inoltre il club di Circelli dovrà trasmettere alla Questura di Isernia l’elenco di tutti coloro che hanno acquistato il biglietto entro le ore 10 di domenica. Infine il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha stabilito che “nel settore ospiti saranno impiegati dei volontari che indosseranno una casacca riconoscibile simile a quella utilizzata dagli steward”. Tutto per garantire una maggiore sicurezza in un derby molto sentito.