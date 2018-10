Rassegna sul noir: autori e piccola fiera dell’editoria dal 13 al 27 ottobre

Dialoghi con gli autori e mini mostra sull’editoria noir a Campobasso dal 13 al 27 ottobre: la rassegna si chiama Tintilia noir e prevede l’arrivo in città di scrittori del genere.

Si parte con Piergiorgio Pulixi (13 ottobre ore 18:30 alla libreria Mondadori di via Pietrunto) che sarà intervistato da Mirko Addesa. Il secondo ospite è Massimo Carlotto (in foto Noir italiano), considerato uno dei più importanti autori a livello internazionale (25 ottobre ore 18:30 al Circolo Sannitico di piazza Pepe). Con lui dialogherà il giornalista Giuseppe Pittà.

L’ultima ospite attesa per il 27 ottobre (ore 18:30) è Cristiana Astori (Moma arredi in via Tiberio), intervistata dalla giornalista Rita Iacobucci.