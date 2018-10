Ramo sulla strada spezzato dal vento. Vvf intervengono in via Principe di Piemonte

Si è spezzato a causa del forte vento che da qualche ora soffia su Campobasso: un gigantesco ramo è caduto intorno alle 17 lungo via Principe di Piemonte occupando gran parte della carreggiata.

E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per rimuovere la pianta che ha rallentato la circolazione mettendo in pericolo l’incolumità degli automobilisti. Per fortuna al momento dell’impatto del ramo con l’asfalto non transitava nessuno altrimenti l’episodio potrebbe aver avuto conseguenze peggiori.