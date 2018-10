Sarà una sfida a tre, 29 candidati in corsa. Una lista del centrosinistra (Cives Provincia democratica), due del centrodestra (Insieme per la Provincia e Provincia Amica): queste le squadre in campo per il consiglio provinciale che si rinnova il prossimo 31 ottobre. Una elezione che coinvolge solo gli stessi candidati: i cittadini infatti non voteranno direttamente i loro rappresentanti all’interno dell’assise di Campobasso.

Come da pronostico, il centrodestra è andato diviso. Rosario De Matteis, ex presidente di Palazzo Magno e promotore con Michele Iorio e Quintino Pallante della lista ‘Provincia Amica’, non lo ammette direttamente. Anzi, rispedisce al mittente quelle che lui definisce “illazioni”: “E’ una lista di centrodestra, non si contrappone a nessuno, ma solo al centrosinistra, anche se qualcuno ha voluto interpretarla in questa maniera”, dice a Primonumero che lo intercetta in via Roma mentre sta presentando la lista assieme al sindaco di Torella nonchè candidato Antonio Lombardi.

Ma non c’è il rischio di indebolire la coalizione? Per De Matteis no. “Non abbiamo paura di niente, vogliamo rafforzare il centrodestra”. Anche se, aggiunge punzecchiando Donato Toma, “io avevo dei candidati , ma non sono stato interpellato. Se proprio si voleva fare qualcosa insieme nella composizione delle liste…”.

I NOMI

Qualche novità e conferme rispetto alle indiscrezioni circolate negli ambienti politici. Prova ad entrare nell’assise di via Roma il consigliere comunale di Campobasso nonchè imprenditore Alessandro Pascale. Nella sua stessa squadra anche la collega di palazzo San Giorgio Marialaura Cancellario, sempre vicina a Iorio ma questa volta nella lista ‘governativa’ con Lega e Forza Italia. Qui compare anche Michele Marone, ex candidato sindaco a Termoli e da poche settimane approdato alla Lega, partito che sta ‘imbarcando’ molti esponenti del centrodestra. Poi ci sono i sindaci: Alessandro Amoroso e Orazio Civetta, primi cittadini a Petrella e Ripabottoni. Nella lista ‘Insieme per la provincia’ c’è pure la moglie di Gianluca Cefaratti, Mariacristina Spina.

Michele Iorio invece è riuscito a ‘ripescare’ Enrico Perretta, consigliere eletto in Municipio a Campobasso nel 2014 e spesso assente, e a convincere l’ex dipietrista Simona Contucci, attuale assessore all’ambiente nella giunta Travaglini a Montenero di Bisaccia: entrambi sono candidati nella lista Provincia Amica’.

Infine, il centrosinistra ha messo insieme una sola lista con 9 e non dieci candidati. Anche qui ci sono due consiglieri comunali di Campobasso (Giovanna Viola e Giuseppe D’Elia) e il navigato esponente della sinistra molisana Gigino D’Angelo, ex sindaco di Montefalcone nel Sannio. Nella formazione anche i bassomolisani Giuditta e Sabella, consiglieri provinciali uscenti.

TUTTI I CANDIDATI

Lista Cives provincia democratica

Giovanna Viola, Giuseppe D’Elia, Antonio Giuditta, Vincenzo Sabella, Gigino D’Angelo, Federica De Renzis, Giuseppe Aristotile, Giulio Pontico, Giulia Intrevado

Lista Insieme per la Provincia

Alessandro Amoroso, Marialaura Cancellario, Orazio Civetta, Simona Contucci, Angelo del Gesso, Michele Marone, Vincenzo Mucci Alessandro Pascale, Mariacristina Spina, Patrizia Testa

Lista Provincia Amica

Sara Boccamazzo, Paolo di Zanna, Matteo Gizzi, Antonio Lombardi, Enrico Perretta, Simona Valente, Graziella Vizzarri, Dorothy Albanese, Tony Battista