Pro Loco, la proposta di legge di Primiani (M5S): “Diventino promotrici turistiche”

Dare alle Pro loco il ruolo di: “soggetti attuatori della promozione turistica di base nonché della valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, artistiche, storiche, culturali, sociali ed enogastronomiche, favorendone il ruolo attivo finalizzato all’attrattività del territorio.” La proposta di Legge, presentata dal Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Angelo Primiani, si pone l’obiettivo di riformare la disciplina delle Associazioni Pro loco ferma dal 1977.

“La Regione Molise – spiega Primiani – risulta essere oggi una delle regioni italiane in cui si registra la normativa più datata e frammentata. Le Pro Loco rappresentano uno degli attori principali del sistema turistico italiano. I servizi erogati e le attività che esse svolgono sul territorio di appartenenza, contribuiscono a rendere attrattive migliaia di destinazioni turistiche italiane, soprattutto nella così detta ‘Italia minore’ e in quella dei borghi.”

Le Pro loco assumono un ruolo ancor più importante” in Molise, regione caratterizzata per lo più dalla presenza di piccoli e piccolissimi borghi in spopolamento – aggiunge il Consigliere – di cui spesso rappresentano l’ultimo presidio di vivacità culturale e di attivismo civico da parte dei cittadini.” Nei prossimi giorni la discussione sarà aperta sulla piattaforma Rousseau dove gli iscritti potranno approfondire nel dettaglio la norma e, se necessario, migliorarla.