I rifiuti marini, su tutti quelli di plastica. È il tema centrale del convegno ‘Plastica e mare. Quale futuro?’ organizzato da Unimol per giovedì 25 ottobre. L’Università degli studi del Molise ha organizzato infatti un convegno all’interno del quale verranno illustrati i risultati della ricerca empirica “Isole Tremiti e marine littering”. Si tratta di una importante iniziativa sul mare e l’ambiente, elementi considerati e trattati come risorse preziose per le attività di tempo libero. L’incontro affronterà la sempre più impellente problematica derivante dalla presenza di plastiche in mare e le prospettive di gestione di questo difficile rapporto, ripetutamente posto al centro dell’attenzione da docenti e ricercatori UniMol del Polo termolese.

“Nel 2050 negli Oceani sarà più facile trovare plastica che pesci”, questo è il grido d’allarme che si leva da più parti. Questo materiale attualmente costituisce infatti l’80% dei rifiuti marini e la sua diffusione continua a crescere in maniera esponenziale. Un quadro allarmante. Aumentano le amministrazioni che varano ordinanze ‘plastic free’. È il caso dell’Amministrazione comunale delle Isole Tremiti che, a partire dal maggio scorso, ha bandito l’uso di stoviglie in plastica a turisti così come a ristoratori. Durante l’estate 2018 il professor Angelo Presenza ha condotto una ricerca empirica per studiare l’effetto di tale ordinanza sui comportamenti e stili di consumo dei turisti che hanno frequentato l’arcipelago.

Il convegno sarà anche l’occasione per approfondire il tema ed illustrare i risultati della ricerca che verranno dunque, presentati domani, giovedì 25 ottobre, alle ore 10 nell’aula Adriatico della sede di Termoli dell’Università del Molise. A seguire una tavola rotonda a cui parteciperanno referenti del Comune delle Isole Tremiti, dei produttori di stoviglie di plastica monouso e del consorzio CoRePla. A fare da moderatrice sarà Monica Vignale, direttore di Primonumero.it.

La filiera di Scienze turistiche dell’UniMol, con la sua spiccata e peculiare attività didattica e di ricerca, già da anni è polo di riferimento certificato dal WTO, l’Organizzazione Mondiale del Turismo dell’ONU, per la formazione di laureati, professionisti ed esperti con competenze tecnico-scientifiche, socio-culturali, giuridico-umanistiche ed economico-manageriali e dunque in grado di operare in un settore in forte crescita, innovativo e in continuo sviluppo come quello del turismo, inserita in un contesto territoriale ricco di potenzialità paesaggistiche ed ambientali e con un patrimonio naturalistico, storico, archeologico ed artistico d’eccezione quale quello molisano.