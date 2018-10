Piano ferie e permessi lavoratori Fca Termoli: tutte le date di stop dei vari settori

La direzione dello stabilimento ed il comitato esecutivo nel consiglio della RSA si sono incontrate ieri, giovedì 18 ottobre, per discutere dell’utilizzo ferie e permessi anni retribuiti ai sensi del contratto collettivo specifico di lavoro (ccls) dei lavoratori dello stabilimento FCA di Pantano Basso a Termoli. Dopo un’analisi della situazione tecnica, organizzativa, produttiva e di mercato in atto, è stato stilato il calendario per i mesi di ottobre e novembre, diviso in base al settore di riferimento.

Motori 8 valvole: 29-30-31 ottobre ed il 2 novembre. Si precisa inoltre che l'attività lavorativa sarà sospesa per il personale addetto e collegato al ciclo produttivo della lavorazione motori 8 valvole dal 29 ottobre al 3 novembre 2018 compreso e per il personale addetto e collegato al ciclo produttivo della lavorazione motori 16 valvole dal 2 al 4 novembre 2018 compreso.

Motori 16 valvole: 31 ottobre e 2 novembre. Si precisa che le attività lavorativa sarà sospesa per il personale addetto e collegato alla ute 126 e 111 del reparto 16 valvole, dalle ore 6:00 del 31 ottobre al 3 novembre 2018 compreso;

Cambi C546: 2 novembre. Si precisa inoltre che l'attività lavorativa sarà sospesa per il personale addetto e collegato al ciclo produttivo della lavorazione cambi C546 dal 2 novembre al 3 novembre 2018 compreso.

Motori T4 e motori V6: 31 ottobre e 2 novembre.

Per i suddetti periodi di sospensione dell’attività la copertura retributiva sarà attuata mediante l’utilizzo nell’ordine di ferie di anni precedenti all’anno 2018 non ancora fruite, par in conto ore e ferie dell’anno 2018. Il 30 ottobre prossimo, inoltre, ci sarà un incontro di approfondimento riguardante l’esame della situazione della produzione auto in Italia.