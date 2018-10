‘Dallo scenario di vulnerabilità sociale ad una nuova economia locale’ è il titolo della tavola rotonda che si terrà domani, lunedì 29 ottobre, presso la Sala della Costituzione della Provincia di Campobasso in via Milano alle ore 9.30. Promosso da ‘Aps liberi di essere intraculture’, ‘Officina Creattiva’, la cooperativa sociale ‘Il Geco’ e la fondazione ‘Anchise Onluse’, l’incontro porterà la riflessione sull’attivazione di percorsi di inclusione e di autoimprenditorialità destinati a cittadini stranieri presenti sul territorio molisano.

La finalità è delineare procedure per l’attuazione regolare di azioni sperimentate e di possibile sviluppo in un’ottica economica volta alla rivitalizzazione dei piccoli comuni ed alla tutela del territorio e del paesaggio culturale. Considerando il numero di beneficiari totali ospiti in Molise, ci troviamo di fronte a circa 2mila 700 i beneficiari di accoglienza, fra Cas e Sprar, equivalenti a circa 5 piccoli borghi della regione.

Il tavolo di confronto fra attori ed enti coinvolti permetterà di operare una riflessione ed un confronto con testimonianze dirette, al fine di analizzare e condividere possibili proposte verso la definizione di uno scenario diverso ed inclusivo per la nostra regione.