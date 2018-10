“Per un mondo a fame zero”, incontro con gli studenti del “Galanti”

In occasione della giornata mondiale dell’limentazione, indetta dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao), che ricorre il 16 ottobre 2018, presso la sala della Costituzione, ubicata in Via Milano a Campobasso, a partire dalle 9:30, si svolgerà un incontro di studio, dal titolo “Per un Mondo a fame Zero” promosso dal Liceo “Giuseppe Maria Galanti”.

L’evento rientra nei percorsi didattico-educativi che attua per sensibilizzare le giovani generazioni agli obiettivi per uno sviluppo sostenibile che assicuri ad ogni essere umano il diritto a nutrirsi, a migliorare la nutrizione e la sicurezza alimentare, ad avere opportunità di apprendimento, perché soltanto la conoscenza dei problemi e la cultura possono condurre a scelte per un “futuro sostenibile” per tutta l’umanità.

Previsto l’intervento del professore Giovanni De Gaetano, direttore Neuromed che parlerà della dieta mediterranea come elisi di lunga vita.

Di Maria Laura Bonaccio, che illustrerà le disparità economiche anche nella qualità del cibo. Infine la docente Maria Evangelista parlerà della “Scuola per un mondo a fame zero: illustrazione dell’attività didattica sulla piramide alimentare” mentre la studentessa Marzia Furlan illustrerà il progetto “Comer es un placer…. ¿el placer es siempre saludable?” realizzato nell’ambito dell’insegnamento delle Scienze con metodologia CLIL.