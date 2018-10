Pellegrinaggio all’Abbazia di Casalpiano, storia e fede si incontrano in un appuntamento devoto

Un appuntamento che rinnova una profonda devozione offrendo anche a turisti e visitatori la possibilità di visitare un luogo ricco di storia e fede in cui sono presenti suggestive tracce del passato. Domenica 7 ottobre, la prima del mese, è in programma il pellegrinaggio che riporterà la statua di Santa Maria Assunta all’Abbazia di Casalpiano, in territorio di Morrone del Sannio.

Il programma prevede la partenza da Morrone alle 8.30 in processione con la statua verso Casalpiano; alle 10.30 la santa messa all’aperto celebrata dal parroco, Gabriele Tamilia. A seguire, alle 11.30, la consueta distribuzione di panini con mortadella e vino da parte dei Comitati dell’Assunta e di San Michele. La giornata si concluderà con il rientro in paese. È possibile raggiungere l’Abbazia anche dalla Bifernina al bivio che indica proprio Casalpiano.