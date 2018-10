Pedalata per commemorare ‘gli Angeli di San Giuliano’: si chiama così l’evento organizzato dai gruppi ciclistici del Basso Molise per ricordare i 27 bambini e la loro maestra che il 31 ottobre 2002, persero la vita sotto le macerie della loro scuola a causa del terremoto. La solidarietà, da allora, non si è mai fermata: anche quest’anno le scuole italiane faranno un minuto di silenzio per ricordare i nostri conterranei.

Il programma di domenica 28 ottobre prevede il raduno alle ore 8.00 a Piazza Donatori di Sangue a Termoli (parcheggio vecchio ospedale) con partenza alle 8.15. L’arrivo al cimitero è previsto alle 10.30 circa mentre alle 10.45 ci sarà la commemorazione agli Angeli.

Alle 11.00 invece, poco prima della partenza per il rientro programmato alle 11.30, ci sarà un piccolo ristoro organizza dai cittadini di San Giulino di Puglia.

È obbligatorio l’uso del casco. In caso di maltempo la corsa sarà rinviata al 4 novembre. Per informazioni è possibile contattare Giuseppe Serrecchia del team Termoli al 328/6781240 o Gianni Iannone del Team Usconio al 338/1068700.