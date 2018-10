Momenti di paura questa sera attorno alla mezzanotte in via del Molinello, a Termoli.

Una utilitaria in sosta, probabilmente una minicar, ha preso improvvisamente fuoco, forse per cause accidentali anche se la dinamica resta da chiarire ed è affidata ai vigili del fuoco che sono intervenuti chiamati dai cittadini per spegnere le fiamme.

I condomini sono stati richiamati dallo scoppio degli pneumatici, esplosi per il calore. Timori per le altre vetture parcheggiate nelle immediate vicinanze, anche se fortunatamente l’intervento della squadra del 115 ha consentito di evitare il peggio. Sul posto anche le forze dell’ordine, con una volante della Polizia, mentre il vicinato è stato svegliato dal rumore dell’incidente e degli interventi di soccorso.

Il mezzo che ha preso fuoco è di proprietà di uno dei condomini residenti proprio in quella strada, che come d’abitudine lo aveva lasciato parcheggiato sotto casa. L’uomo ha assistito alla distruzione del veicolo, del quale non è rimasto praticamente nulla.