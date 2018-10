‘Parole contemporanee’, incontri itineranti nei luoghi di vita prima della visita pastorale del Vescovo

Si intitola “Parole contemporanee” l’iniziativa promossa dalla Diocesi di Termoli-Larino che si inserisce nel corso del cammino di preparazione alla visita pastorale del Vescovo, Gianfranco De Luca, alla città di Termoli.

A partire da lunedì 22 ottobre, alle 20.30, e per sei settimane consecutive, cinque luoghi della comunità ospiteranno degli incontri aperti a giovani e adulti dove diverse equipe, formate da laici e inviate dal Vescovo, proporranno l’annuncio evangelico (Kerigma).

Gli incontri, a cura della Segreteria della Visita pastorale, si svolgeranno alla scuola primaria Campolieti in Corso Nazionale, alla sede della Misericordia in via Biferno, al centro sociale di via Cina (bocciodromo), all’associazione Arca in via delle Magnolie e al bar Family Day in via degli Abeti a Difesa Grande.

“Il percorso di preparazione alla visita pastorale alla città di Termoli – spiega il Vescovo, Gianfranco De Luca – si arricchisce di una serie di incontri che vedono impegnate alcune realtà delle espressioni laicali della nostra Diocesi. Si tratta di un’opportunità per condividere con una modalità diretta e aperta l’annuncio del messaggio evangelico. Tante occasioni itineranti nei luoghi di vita, aggregazione, formazione e volontariato per ricordare che l’incontro vero con Cristo che salva non è una predica ma si consolida nella condivisione delle esperienze di vita quotidiana e nell’impegno della comunità diocesana. Un percorso che vuole esprimere un ulteriore segno di quella ‘Chiesa in uscita’ indicata e sostenuta da Papa Francesco che nella Evangelii Gaudium ha esortato tutto il popolo di Dio, pastori e fedeli, ad assumere uno stile missionario“.