I parcheggi al porto di Termoli diventano interamente a pagamento o riservati ai residenti o agli operatori marittimi. Dopo la realizzazione di ben 60 posti gialli durante lo scorso agosto, dalla giornata di martedì 16 ottobre la ditta Publiparking ha iniziato a disegnare 34 nuovi stalli blu nell’area di fronte al depuratore.

Si tratta di una delle poche aree dove finora il parcheggio non era regolato, tanto che l’estate appena trascorsa era praticamente impossibile trovare un posto in quel punto, specie dopo che l’area del mercato ittico era stata lasciata appannaggio esclusivo degli operatori portuali.

Adesso cambia tutto. L’azienda che da gennaio scorso gestisce i parcheggi a pagamento della città ha apportato le modifiche necessarie a quell’area, disegnando i posteggi e numerandoli, rendendo quindi facilmente identificabile ogni posto così da poter pagare regolarmente ai parchimetri che già vennero installati mesi fa e che però finora servivano solo per l’area centrale del porto.

Le 34 nuove strisce blu vanno a mettere ordine in una zona dove finora ognuno ha fatto un po’ come ha voluto, con tanto di problemi di sicurezza. La Publiparking dal canto suo sta continuando a mettere le mani su quanto prevede il contratto stipulato nell’inverno scorso col Comune. Per i cittadini sicuramente non una buona notizia, considerando l’aumento esponenziale di zone a pagamento e la riduzione di quelle gratis, come per altro indicato dalla stessa Amministrazione comunale che vuole favorire il “ricambio” delle auto, limitando le soste prolungate di chi utilizza le strisce bianche per parcheggiare l’auto per giorni.

Solo negli ultimi mesi, sono diventati a pagamento i nuovi parcheggi sul litorale nord e la gran parte di quelli di Rio vivo. In compenso sono al momento inutilizzabili alcuni posti sul secondo Corso, per via di cantieri esistenti, mentre sono andati persi diversi stalli su via Dante, per via dell’apertura di un nuovo tratto di strada.