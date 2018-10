È di due feriti il bilancio dell’incidente avvenuto questa notte, sabato 13 ottobre, intorno alle 2 a Montecilfone, sul primo tratto della provinciale del Sinarca, a circa un chilometro dal centro abitato del paese arbereshe.

I due ragazzi viaggiavano a bordo di una Fiat Panda quando, per cause ancora in corso di accertamento, il guidatore ha perso il controllo del mezzo uscendo fuori strada.

Sul posto è intervenuto il 118 che ha soccorso entrambi e ha scelto di dividerli: il 19enne è stato trasportato al Pronto Soccorso di Campobasso dove attualmente si trova ricoverato, per accertare la gravità dei traumi riscontrati. Le sue condizioni, apparse inizialmente gravi, hanno portato i sanitari ad optare per il trasferimento nel capoluogo. Una scelta che fa riflettere, dato che il San Timoteo di Termoli è nettamente più vicino al luogo dell’incidente rispetto al Cardarelli.

L’amico, invece, è stato visitato dai medici del nosocomio termolese che, poco dopo, hanno firmato le dimissioni perché il suo stato di salute non è risultato critico. I rilievi del caso sono affidati ai Carabinieri della compagnia di Montecilfone.