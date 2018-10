Palazzo Cannavina venne costruito dalle famiglie di Capua e Gonzaga. I dettagli sull’importante scoperta saranno illustrati domani, 27 ottobre, alle 17.30, nell’antico edificio di via Cannavina dall’associazione Opificio Culturale (curatrice della Storia di Campobasso in sette volumi di Vincenzo Eduardo Gasdìa), in collaborazione con l’Archivio di Stato di Campobasso nella persona del funzionario archivista Antonietta Verdone e la proprietaria del b&b Dimora Cannavina, Emanuela Carusi (committente della ricerca storica).

Dagli studi condotti dall’archeologo Walter Santoro e dallo storico Mario Ziccardi è emerso che l’immobile apparteneva a una delle più blasonate famiglie feudali dell’Italia centrale e meridionale: i di Capua – Gonzaga.

“Il palazzo – si legge in una nota dell’associazione – fu difatti costruito agli inizi del ‘500 proprio in occasione delle nozze tra Isabella di Capua e Ferrante I Gonzaga. La scoperta è stata fatta dai ricercatori nel 2017 decifrando lo stemma presente sul portale collocato nella corte interna. Ad oggi rappresenta il secondo stemma esistente in Italia, affiancato da quello presente nel Palazzo Petrucci, già del Balzo in piazza San Domenico Maggiore di Napoli”.

La scoperta dello stemma nobiliare effettuata da Santoro e Ziccardi getta nuova luce storica in seno alla città medievale e rinascimentale di Campobasso, quando al castello dei Monforte verrà a sostituirsi una nuova e più comoda dimora al piano.

All’incontro, che si svolgerà nella corte dello stesso palazzo, parteciperà anche l’architetto Franco Valente che relazionerà sull’imponente figura di Ferrante I Gonzaga. Saranno anche collocati in modo permanente cinque pannelli storico-turistici che dettaglieranno la storia dell’edificio al turista in visita alla città di Campobasso.