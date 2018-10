PalaSabetta inagibile, l’Airino giocherà sabato a Vasto

Come annunciato da primonumero.it nei giorni scorsi, il PalaSabetta di via Ischia non sarà agibile per la prima gara casalinga di campionato della serie C Silver di pallacanestro.

Un inconveniente non da poco che costringerà l’italiangas Airino Termoli a emigrare nel prossimo fine settimana per la seconda giornata del torneo. La società del presidente Fernando Biondi ha da poco annunciato via Facebook ai propri sostenitori che la gara inizialmente prevista per domenica 14 ottobre al PalaSabetta si disputerà invece sabato 13 alle 21 al PalaBcc di via Conti Ricci a Vasto, grazie all’ospitalità del Vasto basket. Il match metterà di fronte i ragazzi allenati da Massimo Di Lembo e la Nuova Campli.

La società dell’Arno si è oltretutto scusata coi propri tifosi, anche se il disagio è indipendente dal club cestistico, bensì è legato ai lavori di ristrutturazione in atto al palasport di contrada Mucchietti. Lavori che non dovrebbero terminare prima dell’inizio di novembre.