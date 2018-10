Ottobre per finta: 25 gradi al sole, caldo estivo sulla costa

Siamo quasi a metà ottobre ma la giornata di oggi sulla costa molisana fa registrare temperature decisamente alte e sicuramente sopra la media. Dopo un mattino di tempo incerto, caratterizzato da nuvole e sole a intermittenza, questo pomeriggio il caldo è esploso con un sole da spaccare le pietre che ricorda tanto quello del primo periodo estivo.

A testimonianza di ciò, non è insolito vedere gente in giro in bermuda e magliette a maniche corte, mentre qualcuno si sta godendo un po’ di relax passeggiando in spiaggia. Chi invece non ha la fortuna di poter indossare vestiti “comodi” al sole fa davvero fatica a sopportare la temperatura che arriva persino ai 25 gradi, proprio come accade d’estate.

A quanto sembra questo caldo fuori stagione potrebbe durare ancora per tutto il fine settimana.