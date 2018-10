Nuovo presidente degli Industriali è Longobardi, amministratore di una azienda chimica

Vincenzo Longobardi, amministratore delegato della Performance Additives Italy SpA di Termoli, è il nuovo presidente di Confindustria Molise. E’ stato designato, nella riunione di oggi pomeriggio dalla Giunta e a nome di tutti gli imprenditori ha ringraziato Massimo Giaccari “per l’impegno e l’equilibrio con i quali, in veste di Vice Presidente, ha rappresentato in questi mesi l’associazione”.

Il Presidente sarà votato nell’Assemblea che si terrà il prossimo 6 novembre, durante la quale saranno eletti anche i nuovi vice presidenti.

Longobardi, che non è originario del Molise, gestisce lo stabilimento Performance Additives Italy di Rivolta del Re, a Termoli, una delle cinque industrie chimiche del Molise, la più piccola con circa 60 assunti al momento, specializzata in prodotti per la vulcanizzazione delle gomme.

Le altre chimiche sono la Unilever di Isernia, con 200 dipendenti, la Fater Spa di Campochiaro e infine le “termolesi”: Momentive, Fis e la ex Flexis, appunto la Performance Additives il cui amministratore delegato è il nuovo vertice degli Industriali molisani.