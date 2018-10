Nuovo episodio vandalico a Largo Piè di Castello: nel mirino la bussola che rappresenta Termoli

Ci risiamo, un nuovo episodio di vandalismo si è consumato nella città: a colpire, nei giorni scorsi, sono stati alcuni ignoti che hanno buttato a terra la bussola posizionata a Largo Piè di Castello. Indisturbati ed impuniti, hanno commesso l’ennesimo gesto di inciviltà, mettendo in scena il solito copione che ha già funzionato in passato. Lo scorso 2 maggio, infatti, il Comune di Termoli aveva provveduto a risistemare l’indicatore dei punti cardinali, divelto e lasciato a terra e su cui svettavano alcune scritte fatte con vernice rossa.

La statua, posizionata al centro della Rosa dei Venti, è divenuta il simbolo della città, facendo bella mostra di sé davanti alle attività di ristorazione ed alberghiera che sorgono in quello spazio, divenendo il fulcro del sistema di illuminazione a pavimento sistemato lungo la strada panoramica che costeggia la spiaggia del Lungomare Nord.

Con la sua particolare forma, il monumento marmoreo monta, sulla superficie, un cerchio in acciaio con la scritta ‘Termoli, l’ora dell’Europa centrale’ in onore del 15° meridiano Est che, tagliando la città, ha trasformato il comune nella Greenwich italiana. Al centro, poi, è stata posizionata la bussola che indica il nord magnetico e fornisce orientamento ai tanti turisti che visitano la nostra città.

L’episodio dovrebbe essersi consumato nella notte fra venerdì e sabato quando qualcuno ha ben pensato di rompere la base della bussola, facendola cadere: non è chiaro cosa sia stato utilizzato per mettere in atto il gesto, ma non si esclude che possa essere stato utilizzato un oggetto contundente dal momento che la costruzione è composta da pesante e resistente marmo, impossibile da rompere a mani nude.

Non è escluso, anche se strano, che possa trattarsi di un incidente, magari provocato da un’auto che, dopo aver parcheggiato in zona ha sbattuto e fatto cadere a terra la bussola durante una manovra. In questo caso, però, sarebbe stato utile avvisare gli uffici di Palazzo Sant’Antonio per provvedere al ripristino dello stato dei luoghi.

Negli scorsi mesi episodi simili si sono registrati lungo la stessa passeggiata dei trabucchi dove, alcuni incivili, forse annoiati, non si sono risparmiati ed hanno lasciato il segno delle loro bravate, accanendosi contro il monumento: anche in quell’occasione fu divelta la bussola, assieme ad alcuni faretti ed ai bidoncini per i rifiuti ricoperti, in parte, di scritte e disegni fallici, il tutto condito da spazzatura abbandonata in ogni dove.