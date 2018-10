Nuove scuole, Niro: “Fondi a rischio per colpa del Comune”. Affondo 5 Stelle sul silenzio del sindaco Battista

Una interrogazione sui fondi a rischio per le nuove scuole di Campobasso è stata presentata dal Movimento 5 Stelle. Lo spunto per chiedere lumi al sindaco Antonio Battista giunge dalle dichiarazioni dell’assessore regionale Vincenzo Niro il quale ieri, durante la seduta monotematica a Palazzo D’Aimmo, ha addossato la responsabilità del rischio di perdere gli 11 milioni di euro di finanziamento sul Comune di Campobasso, reo di non aver presentato ancora i progetti esecutivi.

Simone Cretella, inquilino di palazzo San Giorgio, ha parlato di questo ‘tesoretto’ che andrebbe destinato alla riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico cittadino. “Non c’è stata – scrive Cretella in un post su facebook – in questi anni, dichiarazione del sindaco che non richiamasse questo importante bacino finanziario derivante dai Fondi per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2000/2006, ripetutamente rimodulati dalle amministrazioni cittadine in funzione delle diverse esigenze mutate negli anni”.

I soldi in questione dovrebbero servire a realizzare una nuova scuola nel quartiere Vazzieri, abbattere e ricostruire l’asilo di via Crispi/Berlinguer, edificare una nuova scuola al quartiere Cep (nei pressi nuova lottizzazione di via Altobello), riqualificare lo storico edificio dell’Enrico D’Ovidio di via Roma.

“Un bel pacchetto di opere sul quale l’amministrazione Battista ha puntato praticamente tutto in materia di edilizia scolastica. Ed in effetti, proprio in questi giorni si sta procedendo anche alle prime fasi delle procedure di gara per la progettazione dei nuovi edifici per i quali sono stati già individuate le aree nonché le destinazioni di massima. Unico piccolo dettaglio che però ancora manca per completare il quadro – questo sostiene Cretella – è la certezza che lo stesso finanziamento si materializzi davvero, assicurando le previste coperture finanziare alle progettazioni avviate”.

Battista non ha mai messo in dubbio quel finanziamento mentre lo ha fatto l’assessore regionale ai Lavori Pubblici “che ha sviscerato tutte le inadempienze procedurali a carico del Comune di Campobasso, tali da rendere necessaria la stesura di un nuovo accordo e la richiesta di una proroga dei termini che sarebbe attualmente al vaglio delle strutture regionali per valutarne l’accoglimento.

“Rischiamo che questi 11 milioni di euro vanno via”, ha affermato senza mezzi termini l’esponente Regionale, addebitando la responsabilità dell’amministrazione cittadina, colpevole di aver preso e perso troppo tempo pur di poter utilizzare e mettere in campo i fondi a ridosso delle elezioni amministrative”.

Eppure Battista non ha detto nulla a riguardo. Ecco perché il M5S ha depositato l’interrogazione così da fare chiarezza sulle parole dell’assessore Niro ma anche per relazionale “sullo stato dell’arte dell’intero accordo di programma su cui si basano le speranze di una intera città circa il rinnovo dell’intero patrimonio edilizio scolastico del Comune di Campobasso”.