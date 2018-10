Nuova ipotesi di bilancio, rincari minimi per mensa scolastica e scuolabus. Il Soa esprime soddisfazione

È stato un incontro positivo quello avvenuto tra i rappresentanti del Soa, sindacato operai autorganizzato, e il sindaco di Portocannone Giuseppe Caporicci. Un incontro voluto dai sindacalisti per scongiurare, o quantomeno contenere la paventata ipotesi di aumentare il costo dei buoni mensa scolastici, del trasporto dei bambini e contro il taglio del personale e la riduzione oraria della biblioteca comunale. Misure contenute nella nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato votata e approvata nell’ultimo Consiglio comunale del 27 settembre scorso .

“Giovedì 4 Ottobre abbiamo incontrato nella sede comunale il sindaco Caporicci per chiedere conto delle intenzioni dell’amministrazione comunale in merito al taglio sulle spese in uscita su mensa scolastica, trasporti e personale” dichiarano i sindacalisti.

Caporicci ha spiegato e illustrato il nuovo tariffario e le tabelle che saranno: “suddivise in quattro fasce progressive secondo i calcoli Isee”. Ad esempio per la mensa scolastica sarà di: “5 euro l’effettivo aumento riferito alla fascia media rispetto alla precedente – spiega Andrea Di Paolo – invece per la prima fascia, quella più debole, il costo totale è di 10 euro a blocchetto”. Lo stesso si dica per il trasporto dei bimbi con lo scuolabus. “Nelle detrazioni in caso di più figli che usufruiscono dello stesso servizio sarà del 25 per cento in meno”.

Le tabelle complete saranno ufficiali a breve “per nostra concezione di base in generale riteniamo che i servizi essenziali dalla sanità e al diritto allo studio dovrebbero essere completamente gratuiti – conclude Di Paolo – ma in questo caso parliamo di un comune in dissesto di 2.500 abitanti violentato a livello finanziario che non solo si è visto distruggere il presente con il passato ma buona fetta di futuro da chi la politica l’ha esercitata in maniera sconsiderata comprese alcune parti sociali e sindacali che hanno taciuto vergognosamente”