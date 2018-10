Nucleo operativo ecologico ha nuovo comandante: è il maresciallo Difino

Dopo 42 anni di servizio il luogotenente Michele Rosa, Comandante del Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri di Campobasso, lascia il servizio attivo per raggiunti limiti di età. Al suo posto il maresciallo Dante Difino che resterà alla guida del Comando.

Nella sua carriera il sottufficiale Rosa ha mosso i suoi primi passi nell’Arma quale Carabiniere Effettivo al 3° Battaglione Allievi Carabinieri di Iglesias (CA), per approdare subito dopo nel Battaglione Carabinieri Paracadutisti “Tuscania” dell’Arma ove, al termine del previsto corso di abilitazione e dopo aver conseguito il brevetto Militare, rimaneva nella specialità per oltre 4 anni, al termine del quale veniva trasferito alla Legione Carabinieri di Chieti prima al N.O.R. di Ortona (CH) e poi alla Centrale Operativa del Comando Gruppo Carabinieri di Isernia.

Nel 1989 – 1991 frequentava in Velletri (RM) e Vicenza il 42° Corso Allievi Sottufficiali, al termine del quale, promosso Vice Brigadiere veniva assegnato prima alla Stazione di Bari Santo Spirito (BA), poi Al N.O.R. di Bari, e, successivamente nuovamente alla Stazione, quella di Peschici (FG), per poi approdare a Vico del Gargano (FG) quale comandante del Nucleo Comando dell’omonima Compagnia Carabinieri.

Nel 1999 giungeva presso la Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso, ove, dopo aver prestato servizio in vari reparti dell’Ente Addestrativo, vi rimaneva sino al 2003.

Nell’anno 2003, al termine di apposito Corso per addetti al Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, veniva trasferito al costituendo Noe di Campobasso, ove, dopo averlo costituito, reggeva il Comando di questa nuova articolazione dell’Arma nel Molise dal settembre 2003 alla data odierna.

Durante la permanenza al Noe del Molise, sempre attento alle problematiche ambientali, il Reparto in questione ha svolto plurimi accertamenti consistenti nei normali controlli finalizzati alla verifica del rispetto della normativa di settore, ha condotto e preso parte attiva ad importanti indagini di polizia giudiziaria delegategli dalle Procure del distretto della Corte di Appello di Campobasso, indagini queste che hanno portato in più occasioni all’emissione di misure cautelari reali e personali.