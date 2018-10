Notte di perquisizioni in carcere: sequestrati tre telefonini e stupefacenti

Notte movimentata nel carcere di via Cavour dove sono state perquisite celle e detenuti per cercare materiale (sostanze ma anche oggetti) che dentro una casa circondariale non potrebbe entrare.

L’attività della polizia penitenziaria ha dato esito positivo: tre microtelefonini ero in possesso di alcuni ospiti della struttura al centro di Campobasso. I cellulari sono stati sequestrati e ora sono al vaglio degli investigatori che stanno ‘studiando’ le schede sim per capire la finalità di quel possesso vietato.

I telefonini, è noto, non possono essere introdotti nelle celle. “Generalmente – spiega a Primonumero il comandante Ettore Tomassi – servono a mantenere i rapporti affettivi con l’esterno”.

Moglie, figli e familiari in genere che vengono chiamati dai detenuti con questi piccoli cellulari custoditi dietro le sbarre utilizzando come nascondiglio le parti intime. Un modus operandi generalmente efficace per superare i controlli.

“Ma capita anche che coi telefonini vengano compiute attività illecite”. In quel caso la sanzione disciplinare prevista dall’ordinamento carcerario potrebbe diventare pesante: all’esclusione dalle attività in comune o quelle ricreative si rischia anche di perdere benefici per speciali permessi o riduzione della pena.

Nello specifico il rinvenimento dei tre cellulari è avvenuto in un’unica cella occupata da un geoargiano e tre italiani. Dalla perquisizione sono spuntati fuori anche qualche grammo di hashish e marijuana.

Le indagini chiaramente mirano a capire in che modo queste sostanze vengano portate nel carcere. Tanto che l’attività condotta nella notte a Campobasso si inserisce nell’ambito dei controlli operati nei mesi scorsi sempre al fine di rinvenire telefonini sospetti o sostanze stupefacenti.

Molti in città ricorderanno il blitz scattato all’alba del 17 aprile scorso. In quell’occasione furono utilizzati centinaia di agenti, cani antidroga e persino un elicottero. La perquisizione voluta dal Procura di Campobasso fu molto accurata: bagni, intercapedini e persino i termosifoni furono ispezionati per cercare droga e oggetti vietati.