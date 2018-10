Notte di fuoco e paura quella appena trascorsa a Termoli. Diverse auto sono andate a fuoco per cause ancora da accertare ma è molto probabile che in qualche caso ci sia una matrice dolosa dietro i roghi. Il primo in ordine cronologico è avvenuto in via del Molinello attorno alla mezzanotte, non lontano dal parco comunale.

Una utilitaria, probabilmente una minicar, ha preso improvvisamente fuoco, forse per cause accidentali anche se la dinamica resta da chiarire ed è affidata ai vigili del fuoco che sono intervenuti chiamati dai cittadini per spegnere le fiamme.

Secondo la ricostruzione del 115 la vettura era in marcia con due ragazzi a bordo. I giovani, appena si sono accorti che stava per divampare un incendio dal cofano motore, sono scesi dall’auto chiamando i soccorsi. Molto probabile che si sia quindi trattato di un guasto.

I condomini sono stati richiamati dallo scoppio degli pneumatici, esplosi per il calore. Timori per le altre vetture parcheggiate nelle immediate vicinanze, anche se fortunatamente l’intervento della squadra del 115 ha consentito di evitare il peggio. Sul posto anche le forze dell’ordine, con una volante della Polizia, mentre il vicinato è stato svegliato dal rumore dell’incidente e degli interventi di soccorso.

Il mezzo che ha preso fuoco è di proprietà di uno dei condomini residenti proprio in quella strada e ha assistito alla distruzione del veicolo, del quale non è rimasto praticamente nulla.

Ma quando sembrava tutto finito, ecco un altro allarme, stavolta in un punto diverso della città, con precisione via Pertini, dove attorno all’1,45 tre vetture sono finite in fiamme e non si esclude che ci possa essere una matrice dolosa.

A fuoco una Ford Fiesta che è praticamente esplosa, tanto che il cofano è stato ritrovato solo questa mattina sul tetto di un’abitazione di tre piani che si trova nei pressi del luogo del rogo di viale Pertini.

L’incendio ha coinvolto anche una Fiat Panda alimentata a gas metano, una Peugeot 207 parzialmente distrutta e una Alfa Romeo 156 anch’essa danneggiata.

Anche in questo caso i residenti hanno sentito l’esplosione delle gomme e sono stati svegliati dal boato. Sul posto oltre al 115, col personale del Nucleo Investigativo Antincendi proveniente dal Comando provinciale di Campobasso, anche la Polizia Scientifica che ha avviato le indagini.

Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per ore e questa mattina prosegue il lavoro degli inquirenti su un caso che provoca sgomento fra la popolazione.