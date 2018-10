Ha chiesto l’aiuto dei soccorritori intorno alle 12.30. La compagna, che abita in via Quircio, non gli rispondeva. Probabilmente aveva già provato a telefonarle senza avere risposta. Nè gli ha aperto la porta quando lui si è precipitato a casa sua. L’uomo ha allertato quindi vigili del fuoco, Polizia e 118 intuendo che forse la fidanzata non si era sentita bene: del resto, ieri già si era rivolta alle cure dei medici dell’ospedale Cardarelli.

La signora si è sentita male anche questa mattina. Il personale sanitario arrivato intorno alle 13.30 in via Quircio a bordo di una ambulanza le ha prestato la prima assistenza sanitaria dopo che i vigili del fuoco, sul posto assieme agli agenti, avevano provveduto ad aprire l’ingresso dell’abitazione.

Il quadro clinico della donna non sembra essere grave: la donna non è in pericolo di vita, come riferito dai soccorritori. Ma il suo malore sembra sia riconducibile al massiccio utilizzo di alcol.

Una situazione nota probabilmente ai vicini di casa. C’è chi intuisce cosa sia successo quando vede l’ambulanza e la macchina della Polizia. E infatti, pur essendo l’ora di punta e anche se la maggior parte delle persone sta tornando a casa per il pranzo, nella strada c’è un silenzio strano, pesante. Eppure siamo ad un passo dal centro di Campobasso, vicini al presidio dei vigili urbani e alla sede della Regione Molise.

Alcuni osservano l’ennesimo intervento delle forze dell’ordine nel quartiere nascosti dietro alle finestre o affacciati sulla soglia del balcone. In silenzio e rassegnati.

Sotto i loro occhi, quasi quotidianamente, si consumano episodi di microcriminalità: furti e spaccio innanzitutto. Episodi che ‘avvelenano’ e scuotono la vita di chi – suo malgrado e non avendo altre possibilità economiche – deve vivere nelle case popolari di un quartiere difficile, ‘nascondiglio’ di spacciatori che vengono seguiti con attenzione da Polizia e Carabinieri e teatro di blitz antidroga volti a reprimere il traffico di sostanze stupefacenti. Fatti che spesso finiscono nelle cronache dei giornali.

Tuttavia, la droga non è l’unica piaga, l’unica situazione di disagio sociale che ha portato a ‘ribattezzare’ via Quircio come la ‘Scampia del Molise’. A confermare le problematiche vissute in via Quircio e l’abbandono in cui il quartiere è stato lasciato sono episodi come quello di oggi: l’alto consumo di alcol, dannoso e mortale come il consumo di sostanze stupefacenti. L’intervento delle forze dell’ordine, per quanto fondamentale, probabilmente ora dovrebbe essere affiancato da serie politiche sociali messe in atto anche dalle altre istituzioni.