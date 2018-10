Non risponde da due giorni: l’anziana era morta. Dramma della solitudine a Gildone

E’ stato il sindaco a dare l’allarme: da due giorni l’anziana di Gildone, trovata morta in casa intorno alle 13 di oggi, non dava più notizia di sé.

Una storia di solitudine quella che si è consumata nel piccolo comune a pochi chilometri da Campobasso. Quando il primo cittadino ha dato l’allarme ai vigili del fuoco perché nessuno apriva più la porta o rispondeva a telefono poteva solo immaginare cosa avrebbe trovato. E infatti, una volta forzato l’ingresso, i pompieri hanno rinvenuto la povera signora senza vita come accertato anche dai sanitari del 118 giunti poco dopo.

Purtroppo per lei non c’era già più nulla da fare. La notizia ha destato comprensibilmente molta tristezza nel paese in cui la donna era conosciuta.