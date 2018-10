Corecom nella bufera in Molise. La nomina di Fabio Talucci, ex assessore provinciale al Bilancio e vicepresidente della Provincia di Campobasso con Rosario De Matteis scatena proteste e malcontento nella categoria dei giornalisti, che si aspettavano al vertice del Comitato per le Teleomunicazioni, organismo di controllo dell’informazione e del pluralismo, un addetto ai lavori. Delusione e sconcerto invece per la nomina di tre esponenti Corecom che nulla hanno a che fare con l’informazione e il giornalismo. Talucci (presidente, circa 1300 euro netti al mese per l’incarico), Angela Catalano e Nicola Lavanga.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine dei Giornalisti del Molise, l’organo di controllo di regolarità amministrativo-contabile, composto dal presidente Giuseppe Formato e dal componente Andrea Nasillo, entrambi in quota giornalisti professionisti, e da Antonio Lanza, rappresentante dei giornalisti pubblicisti, si unisce al coro della categoria sulla inopportunità di non prevedere all’interno del Corecom un appartenente alla categoria dei giornalisti. “La legge istitutiva del Corecom, infatti, ribadisce il ruolo di indipendenza dalla politica di quello che è un organo terzo e di garanzia”.

Solo un giornalista, fa presente il Collegio dei Revisori , avrebbe dovuto rappresentare la categoria all’interno del Corecom. “Per le funzioni demandate al Corecom, infatti, ben vengano gli avvocati tra i componenti, ma tra quest’ultimi, per la comprovata esperienza nel settore della comunicazione cui si chiede per l’incarico, a nostro avviso, la presenza di un giornalista sarebbe stata una garanzia anche per tutti gli operatori della comunicazione sul territorio regionale.

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni, infatti, è un organo che svolge compiti di consulenza, garanzia e vigilanza nel settore delle telecomunicazioni. Chi meglio di un giornalista può rappresentare le problematiche del settore, vivendole quotidianamente anche sulla propria pelle, dando il proprio contributo a garanzia di un settore difficile e da troppo tempo in crisi?

A uscirne con le ossa rotta da questo ennesimo schiaffo in pieno volto alla categoria non è il singolo, ma è l’intera categoria dei giornalisti. Una professione che, troppo spesso, viene bistrattata dalla classe politica e che anche questa volta ha subito l’ennesimo torto” concludono Formato, Nasillo e Lanza.

Dubbi sulla compatibilità del neo residente Corecom Talucci espressi dal Laboratorio Progressista, che richiama la posizione contraria del Sindacato dei Giornalisti circa una scelta, tutta politica, di nominare al vertice del Corecom persone che nulla hanno a che vedere con il settore dell’informazione, dell’editoria e della comunicazione. Il presidente dell’Ordine dei Giornalisti Pina Petta ha dichiarato che “avremmo preferito che all’interno di un organismo di garanzia come il Corecom ci fosse la presenza di un nostro iscritto o perlomeno di un esperto in comunicazione”.

Il Movimento Laboratorio Progressista, nel condividere le rivendicazioni espresse, esprime solidarietà al Responsabile sindacale dell’Ordine dei giornalisti Giuseppe Di Pietro, al Consigliere Nazionale dell’Ordine Santimone e al Presidente regionale dell’ordine Pina Petti. La “politica”, quando si tratta di nomine, guarda alle proprie necessità o a quelle delle categorie interessate?

Il Movimento Laboratorio Progressista riflette soprattutto sul nome del Presidente designato al Corecom, Fabio Talucci, in riferimento alla Legge regionale del 26 agosto 2002 n. 18, riguardante l’istituzione, organizzazione e il funzionamento del Corecom, l’art. 3,prevede: “Il Comitato regionale per le comunicazioni è composto di cinque membri, tutti scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico-istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano competenza ed esperienza nel medesimo settore nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.”

Dunque, bisogna chiedersi con tale nomine, effettuate dal Presidente del Consiglio regionale della Regione Micone, l’indipendenza dal sistema politico-istituzionale è stata rispettata?”

Nicola Lanza del Laboratorio ricorda che Fabio Talucci è stato Assessore Udc al bilancio della Giunta provinciale di Campobasso dopo le elezioni del 2011 vinte da Rosario De Matteis, stesso partito dell’attuale Presidente del Consiglio regionale, che ha provveduto a designarlo e che, peraltro, come Fabio Talucci, faceva parte della Giunta Provinciale di Campobasso ai tempi di De Matteis”. Si sta valutando perciò un ricorso. “Non è i caso di fare ricorso giurisdizionale direttamente al Tar Molise, se ci sono le premesse? – chiede il Laboratorio Progressista – O si aspetta che autonomamente la classe politica ci ripensi? La seconda ipotesi è improbabile, resta l’eventualità di ricorso”.