Nomine Corecom, Di Pietro (sindacato giornalisti): “Incarichi a persone che non sono del settore”

Usa toni duri il presiedente del sindacato dei giornalisti, Giuseppe Di Pietro, nel commentare la scelta, tutta politica, di nominare al vertice del Corecom (Comitato regionale per le comunicazioni) persone che nulla hanno a che vedere col settore dell’informazione, dell’editoria e della comunicazione.

“La politica molisana – ha scritto in una nota il vertice di Assostampa Molise – non riesce a superare le vecchie logiche per individuare i propri rappresentanti negli organismi e nelle aziende partecipate, perpetrando metodi ripugnanti, dannosi e non in linea con i tempi. Abbiamo condotto l’ennesima battaglia per far comprendere l’opportunità di avere, tra i Commissari Co.Re.Com., tecnici del settore (docenti universitari, giornalisti, operatori della comunicazione, ecc.), anche per dare un forte segnale, sebbene indiretto, all’editoria locale in crisi profonda”.

E invece i partiti “ad eccezione del Movimento 5 stelle, che ha accolto la nostra proposta” ha indicato i nomi di Fabio Talucci (presidente), Angela Catalano e Nicola Lavagna (membri) “preferendo applicare altri criteri. E’ questo il Molise perdente dal quale, anche cambiando l’ordine dei ‘fattori’, non riusciamo ad affrancarci”.